Министр обороны Южной Кореи отправится в Сингапур, чтобы обсудить с союзниками угрозу КНДР

Ли Чжон Соп планирует выступить с докладом о политических мерах, которые принимает Сеул перед лицом ядерной и ракетной программ Пхеньяна

СЕУЛ, 1 июня. /ТАСС/. Глава оборонного ведомства Южной Кореи Ли Чжон Соп посетит Сингапур и примет участие в форуме "Шангри-Ла диалог", чтобы заручиться международной поддержкой по решению проблемы военной угрозы со стороны КНДР. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

По его данным, министр планирует выступить с докладом о политических мерах, которые принимает Сеул перед лицом ядерной и ракетной программ Пхеньяна, а также намерен обратиться с просьбой о поддержке и сотрудничестве к международному сообществу.

В кулуарах форума он также проведет трехсторонние переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой - главными союзниками республики в области безопасности. Ли Чжон Соп также планирует провести отдельные двусторонние переговоры с японским коллегой и с представителями Китая, Канады, Нидерландов, Германии и Европейского союза.

Международный форум по безопасности "Шангри-Ла диалог" пройдет 2-4 июня в Сингапуре. Площадку, организованную Международным институтом стратегических исследований, посетят высокопоставленные сотрудники оборонных ведомств из более чем 40 стран, включая США, Китай, Великобританию, Австралию и Японию.