1 июня, 08:44

Лукашенко: в Литве, Польше и на Украине готовят силовую смену власти в Белоруссии

По словам белорусского президента, Минск этого не допустит

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Литва, Польша и Украина участвуют в подготовке силового сценария смены власти в республике, но Минск этого не допустит. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

"Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве и, к сожалению, на Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты свидетельствуют об этом", - отметил Лукашенко. По его словам, фактически готовится силовой сценарий смены власти. "То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим, этого не допустим", - заявил Лукашенко. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаЛитваПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация