1 июня, 08:39,
обновлено 1 июня, 09:08
Выборы президента Турции

Эрдогана окончательно признали победителем президентских выборов в Турции

EPA-EFE/ NECATI SAVAS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/ NECATI SAVAS

Как сообщил глава Высшего избирательного совета страны Ахмет Енер, политик набрал 52,18% голосов

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг признан победителем выборов главы государства по итогам второго тура голосования 28 мая. Соответствующие окончательные итоги выборов обнародовал глава Высшего избирательного совета (центризбиркома) Турции Ахмет Енер в эфире местных телеканалов.

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"Комиссия рассмотрела поступившие возражения относительно итогов выборов. Окончательные итоги второго тура президентских выборов направлены для публикации в официальной газете. В соответствии с результатами Эрдоган набрал 52,18% и признан избранным президентом Турецкой Республики", - заявил Енер.

Глава ЦИК сообщил, что во втором туре выборов, состоявшемся 28 мая, внутри страны явка составила 85,72%, за ее пределами - 56,34%. Общая явка составила 84,15%, проголосовали 54,02 млн избирателей. Эрдоган получил голоса 27,83 млн избирателей, его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,82%, или 25,5 млн голосов.

Таким образом, Эрдоган официально признан избранным президентом республики. В соответствии с протоколом он должен к 3 июня принести присягу в парламенте и вступить в должность.

Как ранее сообщил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, практически сразу после присяги в парламенте Эрдоган может объявить новый состав кабинета министров. Ожидается, что в новом правительстве останутся лишь несколько министров действующего кабинета. Это главы МИД, МВД и Минобороны. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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