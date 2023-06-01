В Польше название Калининграда на дорожных указателях начали менять на "Крулевец"

Работы по замене проводятся в граничащем с Калининградской областью Варминьско-Мазурском воеводстве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Дорожные указатели с надписью "Калининград" стали менять в Польше на новые, где название этого российского города заменено на "Крулевец". Об этом сообщает в четверг интернет-портал gazeta.pl.

Работы по замене проводятся в граничащем с Калининградской областью Варминьско-Мазурском воеводстве. По данным Генеральной дирекции национальных дорог и автострад, дорожным рабочим предстоит заменить 26 указателей. Сообщается, что 14 информационных таблиц будут заменены полностью, а на 12 в целях экономии название Калининграда будет заклеено наклейкой с надписью "Крулевец".

Решение переименовать Калининград в Крулевец было принято 9 мая комиссией по стандартизации географических названий за границами Польши, действующей при главном геодезисте страны. Калининградскую область поляки, соответственно, переименовали в Крулевецкую.

После победы над нацистской Германией в соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу. Регион стал частью РСФСР, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.

Переименование властями Польши Калининграда в Крулевец является уже "не русофобией, а процессом, граничащим с безумием", заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.