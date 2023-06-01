Премьер Грузии: мирные переговоры между Баку и Ереваном отвечают интересам региона

По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

ТБИЛИСИ, 1 июня. /ТАСС/. Грузия поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Они отвечают интересам всего Закавказья, заявил в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

"Я думаю, Грузия сыграла и играет нейтральную, непредвзятую для укрепления стабильности и мира в нашем регионе. У нас прекрасные отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Грузия сыграла очень важную, посредническую роль после карабахской войны в 2021 году. По сути, мы поддерживаем мирные переговоры, которые ведутся между Азербайджаном и Арменией, соответственно, мы верим, что это входит в интересы Грузии, Азербайджана, Армении и всего региона", - сказал Гарибашвили.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда тот объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года, начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.

Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, часть районов перешла под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев. Впоследствии лидеры трех стран приняли еще несколько совместных заявлений по ситуации в регионе. В прошлом году Азербайджан и Армения приступили к обсуждению мирного договора.

Ранее Грузия не раз выступала посредником в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В частности, при посредничестве Грузии в июне 2021 года Азербайджан передал Армении 15 военнослужащих, а Ереван отправил в Баку карты минных полей. Еще одним примером посредничества стала встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которая состоялась в Тбилиси 16 июля 2022 года.