El Pais: НАТО может усилить помощь Киеву для создания "сдерживающей брони" вокруг Украины

По версии издания, альянс пытается сформулировать новую модель более тесных отношений с Киевом

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО могут принять политическое обязательство поддержки Киева, а также усилить военную помощь, чтобы создать своеобразную "сдерживающую броню" вокруг Украины. Об этом сообщила в четверг испанская газета El Pais со ссылкой источники, связанные с альянсом.

По версии издания, НАТО пытается сформулировать новую модель более тесных отношений с Украиной. Тем не менее, несмотря на пожелания Киева, Североатлантический альянс не хочет пока предлагать ему обязывающие гарантии безопасности в виде "взаимного оборонительного щита", предоставляемого НАТО. Причина заключается в том, что такой шаг мог бы привести страну - гаранта этой безопасности к вступлению в войну против России, чего альянс не хотел бы ни в коем случае.

В этой связи страны - члены предпочитают более сдержанные защитные меры или соглашения. Это предусматривает политический компромисс поддержки, который подразумевал бы консолидацию и усиление военной помощи, чтобы сформировать, по версии издания, своеобразную сдерживающую броню вокруг Украины.

Ранее портал Euractiv передавал, что дипломаты НАТО не рассматривают в качестве возможного варианта ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс, однако изучают способы направить Киев на путь членства в блоке, в том числе путем создания совета Украина - НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.