Спецназ Судана сообщил о гибели 18 человек в результате обстрелов в столице

По информации сил быстрого реагирования, более 106 человек получили ранения

КАИР, 1 июня. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (спецназа) Судана возложили на вооруженные силы ответственность за гибель 18 и ранения более 106 мирных жителей в результате обстрелов в столице страны. Соответствующее утверждение опубликовал официальный представитель спецназа в четверг на странице в Twitter.

Силы быстрого реагирования осудили "акт насилия, направленный против мирных жителей", проживающих в районах Майю, аль-Азхари и аль-Андалус в Хартуме. "Эти гражданские лица пострадали от беспорядочного артиллерийского обстрела и воздушных налетов, в результате чего 18 человек погибли и более 106 получили ранения", - говорится в заявлении спецназа. Официальный представитель также сообщил о серьезном материальном ущербе и разрушении множества жилых домов в столице. Силы спецназа не уточняют, когда были совершены эти налеты. Со стороны армии официальных комментариев пока не поступало.

Профсоюз врачей Судана в четверг в комментарии телеканалу AlHadath сообщил, что в больницу столичного района Майю поступило большое число раненых, многие из них в тяжелом состоянии. В медицинском учреждении не хватает персонала и необходимого оборудования.