Боррель заявил, что проблема Приднестровья не помешает Молдавии на ее пути в ЕС

Об этом глава дипломатии Евросоюза заявил по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Проблема непризнанного Приднестровья не помешает Молдавии на ее пути в Евросоюз, кандидатом на вступление в состав которого она стала в 2022 году. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе.

"Движение Молдавии в сторону ЕС не зависит от событий в Приднестровье. Кипр стал членом ЕС, имея территориальные проблемы. Молдавия тоже может это сделать", - сказал он.

Второй по счету саммит так называемого Европейского политического сообщества (ЕПС), созданного в 2022 году Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, проходит в четверг в Молдавии. Мероприятие проводится в винодельческом комплексе Мimi в селе Бульбоака Новоаненского района в 35 км от Кишинева. Как подчеркнул европейский дипломат в Брюсселе, место проведения второго саммита ЕПС посылает сигнал Москве о поддержке Молдавии и сплоченности участников встречи на фоне конфликта на Украине.