Вучич на саммите в Кишиневе на русском языке заявил о желании сотрудничать с Молдавией

Президент Сербии принимает участие в саммите так называемого Европейского политического сообщества

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич ответил на русском языке на один из вопросов журналистов в молдавской столице на саммите Европейского политического сообщества, высказавшись за развитие сотрудничества Белграда и Кишинева.

"Если можно сказать несколько слов на русском языке. <...> Нам надо укреплять и увеличивать сотрудничество с Молдавией, и надеюсь на хорошие разговоры с остальными партнерами. Спасибо вам большое", - сказал сербский лидер по прибытии на открывшийся в четверг саммит.

Второй по счету саммит так называемого Европейского политического сообщества (ЕПС), созданного в 2022 году Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, проходит в четверг в Молдавии. Если в первом саммите ЕПС приняли участие 44 страны, то в этот раз количество участников увеличилось до 47. Речь идет о 27 странах - членах Евросоюза, а также таких государствах, как Азербайджан, Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Великобритания, Грузия, Лихтенштейн, Молдавия, Монако, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина, Черногория, Швейцария, а также непризнанное Косово.