Источник: присяга Эрдогана в парламенте запланирована на 3 июня

При этом, как отметил источник, "могут быть коррективы"

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, 3 июня прибудет в парламент для принятия присяги. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в высшем законодательном органе республики.

"В связи с обнародованием ранее сегодня окончательных результатов выборов президента планируем провести церемонию принесения присяги 3 июня в 15:00 (по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС). Пока ситуация такая. Но все же призываю следить за официальной информацией от канцелярии президента. Могут быть коррективы", - сказал собеседник агентства.

В администрации президента Турции не смогли назвать ТАСС конкретную дату присяги. Там сообщили, что "соответствующие отделы ведут работу, решение будет озвучено".

Ранее Центризбирком Турции обнародовал окончательные итоги второго тура выборов президента. Они направлены в официальную газету для публикации. В соответствии с результатами Эрдоган признан переизбранным главой государства с 52,18% голосов в его поддержку. Во втором туре, состоявшемся 28 мая, внутри страны явка составила 85,72%, за ее пределами - 56,34%. Общая явка составила 84,15%, проголосовали 54,02 млн избирателей. Эрдоган получил голоса 27,83 млн избирателей, его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,82%, или 25,5 млн голосов.