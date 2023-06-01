1 июня, 10:29

Глава Европарламента ожидает начала переговоров о приеме Молдавии в ЕС уже в этом году

Роберту Метсолу впечатлили успехи страны по выполнению рекомендаций Еврокомиссии

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Глава Европарламента Роберта Метсола уверена, что переговоры о приеме Молдавии в Евросоюз начнутся в этом году. Такое заявление она сделала в четверг по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе

"С точки зрения Европейского парламента переговоры о вступлении Молдавии в ЕС должны начаться уже в этом году. Я впечатлена успехами страны по выполнению рекомендаций Еврокомиссии [насчет подготовки к началу переговоров о вступлении]. Мы готовы, когда Молдавия будет готова к этому, поскольку место Молдавии - в ЕС", - заявила Метсола.

ЕС предоставил Украине и Молдавии в 2022 году официальный статус кандидата на вступление. Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступление в сообщество. Четкие сроки начала и завершения этих переговоров не определены.

Например, Турция получила статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, переговоры были начаты в 2005 году, продолжаются уже 18 лет, перспектива их завершения не просматривается. 

Теги:
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