Лидеры Турции и Сан-Марино не приехали на евросаммит в Молдавии

Всего на мероприятие была приглашена 51 делегация

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Лидеры Турции и Сан-Марино не приехали на саммит Европейского политического сообщества в Молдавии. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

"Было приглашено 50 делегаций, плюс Республика Молдова, так что всего 51 делегация. Из этих 51 делегации две делегации по разным причинам не смогли приехать. Это Сан-Марино и Турция", - отметил Попеску в эфире "Радио Молдова".

Ранее представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган может отойти от традиции совершения первых после выборов зарубежных визитов в Азербайджан и на Северный Кипр и посетить саммит Европейского политического сообщества в Молдавии. При этом он уточнил, что в случае решения не ехать в Молдавию зарубежные поездки состоятся после принесения Эрдоганом, который победил на состоявшихся 28 мая выборах, присяги в парламенте и проведения церемонии инаугурации.

Второй по счету саммит так называемого Европейского политического сообщества, созданного в 2022 году Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, проходит в четверг в Молдавии. Гости - главы государств и правительств европейских стран собрались в винодельческом комплексе Мimi в селе Бульбоака Новоаненского района в 35 км от Кишинева, где обсудят вопросы мира, безопасности и энергетики.