СМИ: директор ЦРУ посетил Грецию впервые за 11 лет для укрепления отношений

По словам источников газеты Nea, встречи были "особенно продуктивными"

АФИНЫ, 1 июня. /ТАСС/. Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил во вторник Афины, где провел встречи с представителями греческих спецслужб, отражающие укрепление отношений двух стран. Об этом сообщила в четверг греческая газета Nea.

По словам ее источников, встречи были "особенно продуктивными". Директор ЦРУ в среду отбыл из Греции в следующий пункт своего турне и был "полностью удовлетворен", добавляет Nea.

Как сообщили изданию источники, приезд Бернса в Афины стал первым визитом директора ЦРУ в Грецию за 11 лет и отражает "реальное повышение уровня и усиление греко-американских отношений, перешедших на совершенно иной этап". По словам источников, Греция превратилась для США в одну из немногих стран в широком регионе Балкан, Ближнего Востока и Африки, на которые Вашингтон может положиться.

Роль Греции становится особенно важной с геостратегической точки зрения и для НАТО, поскольку страна превратилась в центр "логистики снабжения" для армии, а США имеют теперь восемь баз на греческой территории, в которые они инвестируют миллионы долларов, пишет газета.

Nea отмечает, что в июне Афины посетит бывший президент США Барак Обама, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии.

Военные базы США в Греции

В октябре 2019 года Греция и США внесли изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использования любого другого военного объекта на территории Греции с ее согласия.

14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение. К списку из четырех американских военных баз добавились четыре новых объекта. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе).

По сведениям местных СМИ, через порт Александруполиса регулярно перебрасывается американская военная техника, включая боевые вертолеты и танки, для отправки в Болгарию и Румынию, а также на Украину по железной и автомобильным дорогам.