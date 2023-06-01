Европарламент поддержал план широкомасштабного производства боеприпасов в ЕС

Для финансирования этого плана ЕС выделит из своего бюджета €500 млн и до €1 млрд из внебюджетного Европейского фонда мира

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) проголосовал за разработанный Еврокомиссией план по налаживанию широкомасштабного производства боеприпасов в странах Евросоюза для поставок на Украину и восполнения собственных запасов. Голосование по документу прошло в четверг на мини-сессии ЕП в Брюсселе.

"В четверг Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет", - говорится в заявлении ЕП.

Для финансирования этого плана ЕС выделит из своего бюджета €500 млн и до €1 млрд из внебюджетного Европейского фонда мира. "Нормативный акт о поддержке производства боеприпасов предусматривает ограниченные меры поддержки, включая дотации в €500 млн [из бюджета ЕС], что обеспечит наращивание производственных возможностей в ЕС. Это позволит справиться с существующим недостатком снарядов, ракет и их компонентов", - говорится в проекте доклада.

Ранее на сессии в Страсбурге Европарламент одобрил ускоренную процедуру для принятия законопроекта в кратчайшие сроки. Все ведущие фракции Европарламента - Европейская народная партия (бывшие христианские демократы), социалисты и либералы - уже объявили о поддержке плана.

Евросоюз ставит перед собой первостепенную задачу довести выпуск снарядов и ракет до 1 млн в год и продолжать наращивать их выпуск. Координирует эту работу еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который стремится активно привлечь частные инвестиции в милитаризацию экономики ЕС. В своим выступлениях он подчеркивает важность гарантировать бизнесу, что спрос на снаряды и ракеты в Европе не упадет даже после завершения военного конфликта на Украине.