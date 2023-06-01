СМИ: в ФРГ хотят закупить израильскую РСЗО Euro-PULS

По данным газеты Bild, в результате покупки парк реактивных систем залпового огня страны увеличится более чем вдвое до "80 единиц"

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Власти Германии рассматривают возможность приобретения для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) системы Euro-PULS, разработанной израильским оборонным концерном Elbit совместно с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. Об этом в четверг сообщила газета Bild.

По ее данным, она сможет заменить стоящие на вооружении системы залпового огня (РСЗО) Mars II ("Марс-2"). Покупку данной системы поддерживают многие чиновники оборонного ведомства. По словам военного эксперта Свободной демократической партии Маркуса Фабера, речь идет о "самой большой закупке" для Бундесвера до 2025 года. В результате парк реактивных систем залпового огня увеличится более чем вдвое до "80 единиц".

Как утверждает Bild, Euro-PULS превосходит по характеристикам главного конкурента - американскую систему HIMARS. В пользу закупки израильской продукции говорит ее доступность на рынке и многолетние успешные испытания.

18 мая стало известно, что Израиль поставит Нидерландам 20 систем Euro-PULS на сумму $305 млн.