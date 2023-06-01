БРИКС видит возможность участия в инициативах по урегулированию кризиса на Украине

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал указал, что три участника объединения - ЮАР, Китай и Бразилия - от лица их лидеров выступили с мирными планами по решению украинского кризиса

КЕЙПТАУН, 1 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) видят для себя возможность участвовать в инициативах по урегулированию нынешнего кризиса на Украине и достижению мира. Об этом заявил в четверг посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

"БРИКС является той площадкой, где обсуждаются варианты мирного урегулирования на Украине, - отметил он за несколько часов до открытия в Кейптауне заседания глав МИД стран БРИКС. - БРИКС исходит из положения, что все конфликты должны завершаться мирными переговорами, и чем быстрее - тем лучше".

Суклал указал, что три участника объединения - ЮАР, Китай и Бразилия - от лица их лидеров выступили с мирными планами по решению украинского кризиса. "Данные усилия будут продолжены, - подчеркнул шерпа. - Консультации по поиску мирного урегулирования на Украине идут в различных форматах".

В ходе подготовки нынешней встречи министров иностранных дел стран БРИКС Суклал подчеркивал, что мир сталкивается с беспрецедентными за все последние десятилетия вызовами, чтобы с ними справиться, нужна координация усилий стран БРИКС.

Председательствующая в текущем году в БРИКС ЮАР является одним из инициаторов африканской миссии по мирному урегулированию кризиса на Украине.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас ведутся консультации о графике поездки. Ожидается, что она состоится еще до начала саммита РФ - Африка, который пройдет в июле.