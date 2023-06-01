Президент Болгарии пообещал убедить коллег в ЕС в сохранении демократии в его стране

Румен Радев заявил, что инцидент с аудиозаписями движения "Продолжаем перемены" и последующие признания ее лидеров огромными шагами отдаляют страну от Европы

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев приехал на саммит Европейского политического сообщества, чтобы убедить европейских лидеров в неизменности демократических принципов развития страны. О своих намерениях президент балканской республики заявил в четверг.

Ранее были обнародованы аудиозаписи, на которых лидеры движения "Продолжаем перемены" согласовывали вопросы внутренней политики и будущие кадровые перестановки с руководством ЕС и представителями посольства не называемой страны. Публикация вызвала острую реакцию болгарских политиков и на некоторое заморозила переговоры о формировании коалиционного правительства.

"Стыдные записи национального совета [политического объединения] "Продолжаем перемены" и последующие признания ее лидеров огромными шагами отдаляют нас от Европы с точки зрения ценностей и морали, принципов и способов реализации политики. Приложу усилия, чтобы убедить европейских лидеров в том, что несмотря на мрачные факты, Болгария сохранится как нормальное, демократическое государство", - заявил Радев журналистам.

Радев отметил, что записи запятнали не только имидж Болгарии, но и "приятный евроатлантический фасад, раскрыв злобное лицо ползущей диктатуры и фанатизма, как заявку на тяжкие преступления - на чистку [кадров], погром органов власти, государственную измену, дискредитацию европейских лидеров". "Этот позор пал на лицо Болгарии и обрушил достижения страны в рамках европейской интеграции", - сказал Радев.