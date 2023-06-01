В Харькове произошли взрывы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в Харькове в четверг, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове слышны взрывы", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что один из них произошел в Индустриальном районе города.
В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что в Индустриальном районе прогремело два взрыва, на место выехали экстренные службы.
Ранее о взрыве в Харькове информировало украинское издание "Общественное".
После сообщений о взрывах в Харьковской области объявили воздушную тревогу.