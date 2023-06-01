Зеленский считает, что все граничащие с Россией страны должны вступить в ЕС и НАТО

По словам украинского президента, вступление его страны в НАТО "означает гарантии безопасности"

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все страны, которые граничат с Россией, должны вступить в ЕС и НАТО.

"Журналисты спросили меня, почему мы сотрудничаем с НАТО. Ответ прост - вступление Украины в НАТО означает гарантии безопасности. Поэтому все страны, которые граничат Россией и не хотят быть атакованы Россией, должны объединиться с ЕС и НАТО. Альтернативы нет. Мы видим, что происходит в Белоруссии, Грузии", - сказал он на проходящем в Молдавии саммите Европейского политического сообщества.

Россия граничит с 16 государствами: Абхазией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, КНДР, Казахстаном, Китаем, Латвией, Литвой, Норвегией, Монголией, Польшей, Украиной, Финляндией, Эстонией, Южной Осетией. Еще две страны - США и Япония - имеют морские границы с РФ. Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия и США при этом являются членами НАТО.

Ранее украинский президент на брифинге с молдавской коллегой Майей Санду утверждал, что Украина готова стать членом НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.

Саммит Европейского политического сообщества проходит сегодня в Кишиневе. На мероприятие было приглашено 50 лидеров стран Европы, в том числе Зеленский, который прибыл в Молдавию утром из Одессы. Не приехали вновь избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и делегация из Сан-Марино.