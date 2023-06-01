В Душанбе отметили 80-летие дислоцированной в Таджикистане российской военной базы

Советник-посланник посольства РФ Шамиль Шамсутдинов отметил, что база - один из важнейших факторов стабильности в республике

ДУШАНБЕ, 1 июня. /ТАСС/. Российская 201-я Гатчинская ордена Жукова дважды краснознаменная военная база (РВБ), дислоцированная в Таджикистане, отметила 80-летие со дня формирования соединения. Торжественные мероприятия по случаю юбилея состоялись в четверг на территории войсковой части в Душанбе, сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятия начались с возложения венков к памятнику первому командиру 201-й стрелковой дивизии генерал-майору Вячеславу Якутовичу и к Вечному огню на Аллее Героев РВБ. Командир 201-й РВБ Андрей Марушкин, представители российского посольства, торгпредства, Минобороны республики, ветеранских организаций, военнослужащие соединения почтили память героев.

Торжественная церемония

Открывая митинг в честь дня образования соединения, советник-посланник посольства РФ в Таджикистане Шамиль Шамсутдинов поздравил военнослужащих и зачитал поздравление посла РФ в Таджикистане Семена Григорьева, в котором были отмечены основные вехи истории базы. "16 октября 2004 года дивизия была преобразована в 201-ю российскую военную базу [на территории Таджикистана], став самым крупным соединением Вооруженных сил РФ за рубежом. И сегодня РВБ выполняет важную миссию по защите интересов России", - говорится в тексте послания.

Дипломат отметил, что база - один из важнейших факторов стабильности в Таджикистане, с которым Россию связывают братские и близкие стратегические отношения, добавив, что Таджикистан является "форпостом всего СНГ на очень сложном и ответственном афганском направлении". Григорьев выразил уверенность, что военнослужащие "с честью продолжат выполнять возложенные задачи, повышать профессиональный уровень и надежно защищать стратегические интересы России, границу Таджикистана и рубежи СНГ".

Командир РВБ поздравил личный состав, напомнив о заслугах военнослужащих. "Доблестные воины-гатчинцы достойно прошли огненными дорогами в годы Великой Отечественной войны, гражданских войн в Афганистане и Таджикистане. Сегодня личный состав базы продолжает выполнять воинский долг в ходе проведения специальной военной операции, гордо неся боевое знамя с орденом Жукова и двумя орденами Красного знамени", - подчеркнул Марушкин. Командир вручил отличившимся военнослужащим награды, присвоил воинские звания.

После торжественной церемонии личный состав воинских подразделений торжественным маршем прошел перед трибуной с гостями. Затем состоялись показательные выступления: оркестр представил музыкальную композицию, военнослужащие продемонстрировали спортивное мастерство и боевые навыки с применением дронов, вертолетов и тяжелой бронетехники. Также состоялся конкурс национальной полевой кухни среди подразделений соединения, где, помимо русской и таджикской кухни, были приготовлены блюда бурятской, карачаево-черкесской, казахской кухни, блюда других регионов России и Центральной Азии. Творческие коллективы базы, а также дети военнослужащих показали музыкальную программу с исполнением песен и танцев разных национальностей.

О базе

Дислоцированная в Таджикистане 201-я РВБ является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Соединение расположено в Душанбе и Бохтаре. В состав РВБ входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, радиационной, химической и биологической защиты и связи.

История соединения начинается 1 июня 1943 года, когда по распоряжению Верховного главнокомандующего на базе бригад внутренней охраны Ленинграда, пограничной бригады и отдельных подразделений бригады морской пехоты Балтийского флота, оборонявших Ленинград с 1941 года, была сформирована 201-я стрелковая дивизия. В 1944 году соединение освободило более 55 населенных пунктов и город Гатчина, за проявленные мужество и героизм в январе 1944 года ей было присвоено наименование "Гатчинская". Уже в мае 1944 года дивизия получила первый орден Красного знамени за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками и мужество при освобождении города Луга. В дальнейшем дивизия участвовала в боях за освобождение стран Прибалтики и встретила победу в Латвии.

После окончания Великой Отечественной войны дивизия передислоцировалась в Таджикскую ССР, где обеспечивала безопасность южных рубежей Советского Союза. С февраля 1980 по февраль 1989 года в составе ограниченного контингента советских войск личный состав дивизии находился в Афганистане и участвовал в проведении боевых операций в афганских провинциях Кундуз, Тахар, Балх, Баглан и Саманган. За успешное решение поставленных задач 201-я дивизия получила второй орден Красного знамени.

В начале 1990-х годов, когда в Таджикистане вспыхнула гражданская война, военнослужащие соединения встали на защиту конституционного строя республики и оказали поддержку властям, взяв под охрану более 40 особо важных стратегических объектов. Совместно с российскими пограничниками военнослужащие дивизии отражали вооруженные попытки террористов проникнуть с афганской территории в Таджикистан.