Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году

По словам депутатов ЕП, это решение связано с несоблюдением законов и ценностей Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали за резолюцию, требующую от Совета ЕС не дать Венгрии принять председательство в 2024 году из-за "несоблюдения законов и ценностей ЕС". Голосование прошло в четверг на мини-сессии ЕП в Брюсселе.

"Парламент подчеркивает важную роль председательства в совете в продвижении законодательства, обеспечении преемственности повестки дня ЕС и представлении совета в отношениях с другими институтами. Возникает вопрос, как Венгрия сможет надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая несоблюдение ею законов и ценностей ЕС, а также принцип искреннего сотрудничества. Поэтому Европарламент просит совет найти надлежащее решение и напоминает, что может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено", - отмечается в документе.

В среду министр юстиции Венгрии Юдит Варга сообщила, что в Европарламенте подготовлен проект резолюции о лишении Венгрии права председательствовать в ЕС в 2024 году. Глава Минюста заявила, что правительство не допустит, чтобы у него "отбирали что-то", принадлежащее ему на законных основаниях. Она также отметила, что Венгрия готовит свою повестку дня для ЕС, в которой будет такой вопрос, как усиление государственного контроля за европейскими институтами. По мнению Варги, Европарламент, в котором продолжается расследование крупного коррупционного скандала, "может этого по-настоящему бояться".