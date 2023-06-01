1 июня, 11:23,
обновлено 1 июня, 12:15

В Минске готовы ответить на слова польского политика о планах переворота в Белоруссии

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Белоруссия адекватно оценивает заявление польского политика о намерении устроить переворот в республике и готов дать ответ. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

"Буквально недавно польский экс-министр обороны заявил о готовности Польши поддержать некое восстание и устроить переворот в Белоруссии. Мы адекватно оцениваем подобного рода провокации и готовы к ответу", - сказал он. 

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