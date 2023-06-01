В Харьковской области заявили, что силы РФ подошли вплотную к Купянску

По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, город "разделен на две части рекой Оскол"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские силы подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области, сообщил ТАСС в четверг глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

"ЛБС (линия боевого соприкосновения) практически вплотную к Купянску. Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся. Многие украинские каналы уже не скрывают того факта, что наши вооруженные силы уже [подошли] вплотную к городу и где-то были позиционные бои именно на улицах самого Купянска, частного сектора, который вплотную к городу", - сказал Ганчев.

Минобороны РФ 10 сентября 2022 года сообщило о перегруппировке войск, находившихся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, для наращивания усилий в Донбассе. Военно-гражданская администрация региона объявила эвакуацию.