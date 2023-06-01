В Италии заявили, что атаки БПЛА на РФ не способствуют урегулированию кризиса на Украине

Как считает сенатор Маурицио Гаспарри, атаки грозят ответной реакцией и дальнейшим обострением конфликта

РИМ, 1 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Вера Щербакова/. Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которым подверглась российская территория, грозят ответной реакцией и дальнейшим обострением украинского конфликта, что не может не вызывать обеспокоенности. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС сенатор Маурицио Гаспарри, видный представитель партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", входящей сейчас в правящую коалицию.

"Мы всегда выступали против военной эскалации и надеемся, что наряду с поддержкой Украины появится перспектива диалога, возможность мира, путь к которому должен начаться с прекращения обстрелов с российской стороны. Но если беспилотники направляют на Россию, это не облегчает ситуацию, сохраняются риски военной эскалации", - сказал он. "Есть высокая вероятность ответной реакции, что не способствует диалогу", - добавил собеседник агентства.

Фактором риска военной эскалации он назвал и обсуждение возможности отправки Киеву истребителей F-16. "Позиция Италии в этом отношении очень осторожная: мы поддерживаем Украину, но не хотим, чтобы конфликт расширялся и обострялся", - добавил сенатор. Он положительно отозвался об инициативе Папы Римского Франциска о назначении кардинала Маттео Дзуппи руководителем мирной миссии Ватикана.

"Мы смотрим на все с большой обеспокоенностью и надеемся, что конфликт не усугубится. Мы верим в миссию Ватикана во главе с кардиналом Дзуппи, но нужно время и терпение", - сообщил Гаспарри.

Коснувшись использования европейских фондов для расширения военного производства, он отметил, что Италия занимает взвешенную позицию по данному вопросу. "Министр обороны Гуидо Крозетто был крайне осторожен. Каждое финансирование используется для конкретной цели, мы подходим к этому очень взвешенно, но следуем общей европейской линии", - пояснил представитель правящей коалиции.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, при нападении были задействованы восемь аппаратов, пять из них сбили, остальные три подавили средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получил незначительные повреждения. В Киеве выразили удовлетворение данной акцией, охарактеризованной РФ как террористическая, но там утверждают, что Украина не имеет отношения к организации и проведению атак на российской территории.