На востоке Франции жандармы ищут несколько человек в связи со стрельбой в городе

В результате стрельбы в кафе погиб человек

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Французская жандармерия ведет розыск нескольких человек в связи со стрельбой в коммуне Нантюа (департамент Эн, восток Франции), в результате которой погиб один местный житель. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM.

Как отмечается в сообщении, к операции по поиску нескольких человек привлечено около 50 жандармов.

Ранее радиостанция Franceinfo сообщила, что в результате стрельбы в кафе, расположенном в центре города, погиб один человек, ранены еще трое, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.

В центре города введен запрет на любые перемещения. В префектуре создан кризисный штаб для координации расследования. Мотивы преступления пока не установлены.