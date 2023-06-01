1 июня, 12:48

На востоке Франции жандармы ищут несколько человек в связи со стрельбой в городе

В результате стрельбы в кафе погиб человек

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Французская жандармерия ведет розыск нескольких человек в связи со стрельбой в коммуне Нантюа (департамент Эн, восток Франции), в результате которой погиб один местный житель. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM.

Как отмечается в сообщении, к операции по поиску нескольких человек привлечено около 50 жандармов.

Ранее радиостанция Franceinfo сообщила, что в результате стрельбы в кафе, расположенном в центре города, погиб один человек, ранены еще трое, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.

В центре города введен запрет на любые перемещения. В префектуре создан кризисный штаб для координации расследования. Мотивы преступления пока не установлены. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация