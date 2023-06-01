Минск заявил, что на Украине готовят боевиков для дестабилизации обстановки в Белоруссии

Как отметил Госсекретарь Совбеза республики, Александр Вольфович, в контексте проведения СВО "Беларусь уже столкнулась с попытками совершения" на ее территории "террористических актов, нелегального распространения оружия"

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о подготовке на территории Украины боевиков для дестабилизации обстановки и силового захвата власти в Белоруссии.

"Сегодня на территории Украины целенаправленно ведется подготовка боевиков для дестабилизации политической обстановки в Беларуси и [подготовка к] силовому захвату власти", - отметил Вольфович на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ).

Госсекретарь Совбеза сказал, что "в контексте проведения специальной военной операции на Украине Беларусь уже столкнулась с попытками совершения" на ее территории "террористических актов, нелегального распространения оружия". "Это и случай на военном аэродроме в Мачулищах с попыткой подрыва военного самолета (российского А-50 - прим. ТАСС), это и задержание Комитетом госбезопасности диверсанта в Гродно, это и свежие факты задержания диверсантов в канун нашего общего праздника - Дня Победы. Думаю, что это не крайние факты", - заявил Вольфович.