Глава МИД Франции считает необходимым разработать четкий путь вступления Украины в НАТО

При этом Катрин Колонна признала, что вступление этой страны в альянс - "не вопрос сегодняшнего дня"

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Страны НАТО должны разработать конкретный путь для вступления Украины в альянс. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью агентству Bloomberg в Осло на полях неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО.

"Нам [необходимо] четко разработать путь с этапами и последовательностью событий, чтобы Украина могла, когда придет время, при хороших условиях в сфере безопасности присоединиться к нам. <...>. Будут ли определенные даты или график, я не уверена, поскольку нужно обсудить еще много моментов", - сказала она.

По словам министра, хотя вступление Украины в альянс - это "не вопрос сегодняшнего дня", тем не менее странам альянса "нужно сделать больше, чем в 2008 году".

Агентство отмечает, что точка зрения главы МИД Франции не совпала с мнением ее германской коллеги Анналены Бербок. Министр иностранных дел ФРГ в Осло заявила, что НАТО не может обсуждать прием новых членов в разгар конфликта на Украине.

Как сообщил агентству неназванный американский чиновник высокого ранга, США стремятся выстроить более прочные политические отношения с Киевом и поддерживают заявление 2008 года о перспективах членства Украины в альянсе. Однако это не обязательно будет означать, продолжил он, что Вашингтон обязуется сообщить Украине о сроках присоединения к блоку.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.