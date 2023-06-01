Блинкен анонсировал предоставление Украине "очень мощного пакета политической поддержки"

Ожидается, что это произойдет на саммите в Вильнюсе

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. НАТО предоставит Украине на саммите в Вильнюсе "очень мощный пакет политической и практической поддержки". Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов организации в Осло.

"Что касается Украины, в Вильнюсе, когда лидеры соберутся на саммит, мы и наши друзья на Украине ожидаем очень мощный пакет политической и практической поддержки", - сказал он.

"В фокусе нашего пристального внимания меры, которые позволят нам еще больше укреплять отношения между Украиной и НАТО и продолжить приводить Украину к стандартам Североатлантическим альянсом и к совместимости с ним <...>, равно как и укреплять политические отношения между НАТО и Украиной. Повторюсь, я ожидаю, исходя из сегодняшних обсуждений, что это будет очень крепкий пакет поддержки", - добавил госсекретарь.