1 июня, 12:33,
обновлено 1 июня, 13:37

Блинкен анонсировал предоставление Украине "очень мощного пакета политической поддержки"

AP Photo/ Patrick Semansky
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo/ Patrick Semansky

Ожидается, что это произойдет на саммите в Вильнюсе

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. НАТО предоставит Украине на саммите в Вильнюсе "очень мощный пакет политической и практической поддержки". Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов организации в Осло.

"Что касается Украины, в Вильнюсе, когда лидеры соберутся на саммит, мы и наши друзья на Украине ожидаем очень мощный пакет политической и практической поддержки", - сказал он.

"В фокусе нашего пристального внимания меры, которые позволят нам еще больше укреплять отношения между Украиной и НАТО и продолжить приводить Украину к стандартам Североатлантическим альянсом и к совместимости с ним <...>, равно как и укреплять политические отношения между НАТО и Украиной. Повторюсь, я ожидаю, исходя из сегодняшних обсуждений, что это будет очень крепкий пакет поддержки", - добавил госсекретарь.

  

Теги:
УкраинаБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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