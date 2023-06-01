Италия поддержала идею Совета НАТО - Украина до приема Киева в альянс

Вице-премьер и министр иностранных дел страны Антонио Таяни отметил, что необходимо дать Киеву почувствовать, что он является частью общей стратегии

РИМ, 1 июня. /ТАСС/. Рим считает крайне полезным создание Совета НАТО - Украина, прежде чем обсуждать прием Киева в Североатлантический альянс. Об этом сказал в четверг вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни по завершении неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло.

Он сообщил, что на встрече обсуждался вопрос о "будущем возможном приеме Украины в НАТО. "Для Италии важный шаг - прежде чем говорить о дате приема, создать Совет НАТО - Украина, чтобы укрепить сотрудничество с Украиной и дать стране почувствовать, что она является частью общей стратегии", - приводит его слова агентство ANSA.

Ранее многие СМИ предположили, что на фоне признания невозможности приема Украины в НАТО в настоящий момент из-за конфликта Североатлантический альянс предложит форму совета, что позволит намного больше вовлекать Киев в деятельность НАТО.