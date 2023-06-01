Венгрия выступила против подготовки украинских военнослужащих под флагом НАТО

Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что Венгрия готова участвовать в некоторых мероприятиях с украинскими солдатами, например оказывать им медицинскую помощь на своей территории, но возражает против их обучения

БУДАПЕШТ, 1 июня. /ТАСС/. Венгрия выступает против подготовки украинских военнослужащих под эгидой НАТО. Это может быть сделано отдельными странами альянса и только на односторонней основе, заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Осло.

"Нельзя допустить возникновения конфликта между НАТО и Россией, поэтому Венгрия не поддерживает проведение альянсом боевой подготовки украинских военнослужащих", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось венгерским телеканалом М1.

Он отметил, что Венгрия готова участвовать в некоторых мероприятиях с украинскими солдатами, например оказывать им медицинскую помощь на своей территории, но возражает против их обучения. "Мы считает неприемлемым проводить боевую подготовку под флагом НАТО", - подчеркнул Сийярто и указал, что такие решения, как и поставки вооружений на Украину, могут быть приняты только на односторонней основе.