Блинкен: ситуация вокруг Косова препятствует евроатлантической интеграции Сербии

По словам госсекретаря США, участники неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО "выразили обеспокоенность ростом напряженности в северной части Косова и решительно осудили недавние нападения на военнослужащих"

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Обострение ситуации вокруг непризнанного Косова препятствует процессу евроатлантической интеграции и для Белграда, и для Приштины. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Осло.

По его словам, участники совещания "выразили обеспокоенность ростом напряженности в северной части Косова и решительно осудили недавние нападения на военнослужащих". "Мы призываем правительства Косова и Сербии предпринять немедленные шаги для предотвращения эскалации напряженности и возобновить усилия по выполнению соглашений о нормализации обстановки под эгидой ЕС. Мы поддерживаем процесс евроатлантической интеграции для Косова и для Сербии. Но нынешняя эскалация скорее мешает, чем помогает усилиям по продвижению в этом направлении", - сказал глава американской дипломатии. По его словам, американские войска не войдут в состав подкрепления Сил НАТО для Косова.