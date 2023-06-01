В Закарпатской области Украины запретили религиозные организации, связанные с Россией

Под такой формулировкой обычно понимается каноническая Украинская православная церковь, являющаяся самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Депутаты Закарпатского областного совета запретили деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Соответствующее решение было принято в ходе сессии.

"Запретить на территории Закарпатской области деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций, которые сотрудничают или связаны с Российской Федерацией", - говорится в четверг в тексте решения, опубликованном на странице облсовета в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Конкретный перечень запрещенных организаций не приводится. Однако под такой формулировкой обычно понимается каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), являющаяся самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата. Особый статус УПЦ отражен в Уставе Русской православной церкви, принятом Архиерейским собором в 2000 году. При этом, как поясняется на официальном сайте Московского патриархата в разделе "Самоуправляемые церкви", УПЦ "сохраняет молитвенное и каноническое единство с Русской православной церковью, через которую она пребывает в единстве со всеми поместными православными церквями". 27 мая 2022 года в Киеве состоялся Собор УПЦ, который принял "дополнения и изменения в Устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".

На Украине поставлена задача полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин, местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как заявил 29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский, только за апрель в ПЦУ переведены более 80 приходов УПЦ.