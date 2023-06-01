Зеленский заявил, что надежды Украины вступить в НАТО "становятся все более отдаленными"

По словам президента, Киеву "нужны гарантии безопасности на пути к членству в альянс"

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Надежды Украины на вступление в ЕС и НАТО "становятся все более отдаленными", заявил президент страны Владимир Зеленский на проходящем в четверг в Молдавии саммите Европейского политического сообщества.

"Украинцы не видят четкого положительного ответа о присоединении к ЕС и НАТО. А наши надежды становятся все более отдаленными. Очень жаль, что мне приходится выражать разочарование здесь", - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что в Киеве надеются получить четкое приглашение вступить в НАТО уже на июльском саммите альянса в Вильнюсе.

Зеленский заявил, что Украине "нужны гарантии безопасности на пути к членству в НАТО". "Осенью по нашему вступлению в ЕС нужно четкое положительное решение", - отметил также президент Украины.

Ранее на брифинге с молдавской коллегой Майей Санду Зеленский заявил, что Украина готова стать членом НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление о том, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.

Саммит Европейского политического сообщества проходит в Кишиневе в четверг. На мероприятие были приглашены 50 лидеров стран Европы, в том числе Зеленский, который прибыл в Молдавию утром из Одессы. Не приехали вновь избранный президент Турции Тайип Эрдоган и делегация из Сан-Марино.