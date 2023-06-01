В Бундестаге заявили, что ФРГ не сотрудничает с РФ по Nord Stream из идеологических причин

Депутат от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре допустил правдоподобность версии об "украинском следе" в диверсии

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Германии необходимо сотрудничать с Россией в расследовании подрывов "Северных потоков" (Nord Stream), но Берлин не делает этого из идеологических соображений. Такую точку зрения выразил в четверг в ответ на запрос корреспеондента ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

"Складывается ощущение, будто причастность кого-то из союзников уже давно доказана и с привлечением России [к расследованию] это лишь станет всем известно", - сказал депутат. "Россию исключают из процесса расследования по идеологическим причинам", - добавил он.

Политик допустил правдоподобность версии об "украинском следе" в диверсии, о котором в последние месяцы писали СМИ. Но даже в таком случае, по его мнению, "США были бы стороной, которая как минимум была бы посвящена" в такие планы. "Для осуществления такого теракта требуются условия, которые Украина едва ли может создать сама", - подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщил в пятницу журнал Der Spiegel, германские следователи и Федеральная разведывательная служба (БНД) получают все больше сведений, которые указывают на возможный украинский след в деле о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Одна из возможных улик - электронное письмо, отправленное с целью забронировать яхту Andromeda. Именно это судно, как предполагает следствие, доставило взрывчатку к трубопроводам. Метаданные этого письма "ведут на Украину", указывал журнал.

Также журнал напомнил о некоей зарегистрированной в Польше фирме, которая бронировала яхту. Как сообщалось ранее, эта фирма принадлежит неназванным украинцам. Теперь же издание уточняет, что в распоряжении следствия имеется копия документов, которые использовались при брони. Фотография на них "ведет к украинской учетной записи в социальных сетях", добавляет издание.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.