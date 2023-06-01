Глава МИД Италии сообщил, что Турция и Британия готовы увеличить свой контингент в Косове

Секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее сообщил о подкреплении для миссии в Косове в составе 700 военнослужащих

РИМ, 1 июня. /ТАСС/. Турция и Великобритания готовы увеличить численность своего контингента в рамках Сил НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR). Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

"НАТО останется на Балканах, и турки с англичанами готовы увеличить численность своих военных, если будет необходимо", - приводит агентство ANSA его слова в четверг на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил о подкреплении для миссии в Косове в составе 700 военнослужащих. По его словам, НАТО не только направляет военных из своего оперативного резерва, но и повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы тот мог быть отправлен туда в случае необходимости.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая СДК оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них 3 получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Сербский лидер также заявил, что вопреки гарантиям натовцы не защитили сербов на севере Косова и Метохии.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.