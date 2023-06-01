В Тегеране заявили, что Иран станет полноценным членом ШОС в июле

Тогда состоится очередной саммит объединения

ДУБАЙ, 1 июня. /ТАСС/. Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества завершится в июле. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы станем полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества в июле, когда состоится очередной саммит объединения", - приводит его слова агентство Tasnim.

15-16 сентября прошлого года в Самарканде прошел саммит ШОС, в котором принял участие президент Ирана Эбрахим Раиси. Исламская республика подписала меморандум об обязательствах по получению статуса государства - члена объединения.

Следующий саммит пройдет 4 июля под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди в виртуальном формате. Как сообщило во вторник Министерство иностранных дел Индии, в саммите примут участие все члены организации. Иран, Белоруссия и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. Кроме того, в качестве гостя приглашена Туркмения.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. В настоящее время в организацию также входят Индия и Пакистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.