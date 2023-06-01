Канада ввела санкции против семи граждан Молдавии и партии "Шор"

В списки, в частности, попали лидер партии Илан Шор и молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк

ОТТАВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение внести в санкционные списки семь граждан Молдавии и политическую партию "Шор". Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте канадского МИД.

В списки, в частности, попали лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк, лидер молдавской партии "Строим Европу дома", бывший замглавы Генерального комиссариата полиции Молдавии Георгий Кавкалюк, а также вице-председатель "Шор" Марина Таубер. Кроме того, рестрикции коснулись банкира Вячеслава Платона, у которого, как и у Плахотнюка, есть также гражданство России, бывших депутатов парламента Молдавии Владимира Андронаки и Константина Ботнаря.

В пояснительной записке говорится, что лица, против которых введены санкции Канады, - "это молдавские олигархи, бизнесмены, парламентарии и политики, связанные с Россией".

Ранее в четверг министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Осло заявила, что Оттава введет санкции в отношении "российских олигархов", которые, по версии властей североамериканской страны, "пытаются вмешиваться" в дела Молдавии.