Блинкен заявил, что США добиваются, чтобы Арктика оставалась зоной мирного сотрудничества

Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон намерен открыть дипломатическое представительство в Тромсё - административном центре и крупнейшем городе самой северной норвежской губернии Тромс и Финнмарк

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются того, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества. С таким заверением выступил в четверг на пресс-конференции в Осло по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Весь наш подход заключается в том, чтобы гарантировать, что Арктика остается зоной мирного сотрудничества", - заявил глава американской дипломатии, отвечая на вопрос о том, следует ли ждать расширения военного присутствия США в Норвегии и на Крайнем Севере. "В мире, в котором обостряются вызовы, это особенно важно сохранить. И мы полны решимости добиться этого", - сказал Блинкен.

Кроме того, он сообщил, что США намерены открыть дипломатическое представительство в Тромсё - административном центре и крупнейшем городе самой северной норвежской губернии Тромс и Финнмарк. "Я объявляю сегодня, что Соединенные Штаты откроют пост американского присутствия в Тромсё - нашу самую северную дипломатическую миссию и единственный такой объект, находящийся за полярным кругом", - отметил Блинкен. Прямую трансляцию его пресс-конференции вел в интернете Госдепартамент США.