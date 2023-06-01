Сийярто назвал условием создания Совета Украина - НАТО соблюдение прав нацменьшинств

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии подчеркнул, что повышение статуса Комиссии должно проходить таким образом, чтобы было обеспечено соблюдение прав национальных общин

БУДАПЕШТ, 1 июня. /ТАСС/. Повышение статуса Комиссии Украина - НАТО должно быть поставлено в зависимость от соблюдения украинскими властями прав национальных меньшинств, проживающих в этой стране. Такое мнение высказал в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Осло.

"Мы считаем важным, чтобы преобразование Комиссии Украина - НАТО в совет проходило таким образом, чтобы было обеспечено соблюдение прав национальных общин и национальных меньшинств", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось венгерским телеканалом M1.

После совещания в Осло генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине не будет предложен ускоренный путь вступления в альянс, но будет предоставлена возможность повысить статус Комиссии Украина - НАТО до уровня совета, в котором украинская сторона будет участвовать наравне с членами организации.

В последние годы Венгрия блокировала проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО на уровне министров, добиваясь от украинских властей соблюдения прав этнических венгров в Закарпатье. Заседания комиссии проходили на уровне послов.