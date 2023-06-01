В Польше продлили до осени действие режимов террористической угрозы и киберопасности

Речь идет о введенных ранее втором уровне угрозы Bravo, третьем уровне предупреждения Charlie - CRP и предупреждении Bravo для польской энергетической инфраструктуры

ВАРШАВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение продлить до конца августа срок действия в республике особых режимов повышенного уровня террористической угрозы, обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры за пределами республики, а также предупреждения об опасности, касающегося сферы телекоммуникаций и информационных технологий. Об этом сообщил в четверг уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

"По запросу главы Агентства внутренней безопасности премьер Матеуш Моравецкий продлил действие режима Bravo, в том числе для энергетической инфраструктуры, а также режима Charlie - CRP", - написал он в Twitter, подчеркнув, что они будут действовать до 31 августа 2023 года.

Речь идет о введенных властями Польши ранее втором уровне угрозы Bravo, третьем уровне предупреждения Charlie - CRP и предупреждении Bravo для польской энергетической инфраструктуры, размещенной за пределами границ Польши.

Польский закон об антитеррористических действиях предусматривает, что в случае террористической атаки или ее угрозы глава правительства может вводить один из четырех уровней угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta. Самый высокий уровень - Delta - может быть объявлен, если произойдет теракт или поступающая информация будет свидетельствовать о его большой вероятности в Польше.

Аналогичные уровни с пометкой CRP касаются угроз в киберпространстве. Они вводятся для усиления контроля уровня безопасности информационных систем, чтобы отслеживать возможное появление нарушений в их работе.