НАТО не предложит Киеву ускоренный путь в альянс, но создаст Совет Украина - НАТО

По словам генсека Йенса Столтенберга, главный вопрос на саммите будет о том, "как обеспечить Украину оружием, боеприпасами и запчастями, чтобы она смогла занять больше территорий"

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. НАТО не предложит Киеву ускоренный путь вступления в альянс, но готова повысить статус комиссии НАТО - Украина до совета, в котором Украина будет участвовать на равных вместе с другими членами организации. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Осло.

"Главная и основная задача сегодня - чтобы Украина выиграла войну. Главный вопрос на саммите будет о том, как обеспечить Украину оружием, боеприпасами и запчастями, чтобы она смогла занять больше территорий. Мы готовы повысить статус комиссии НАТО - Украина до Совета Украина - НАТО, в котором Украина будет заседать наравне со странами альянса, - сказал Столтенберг. - Все страны НАТО согласны, что Украина станет членом НАТО и что у России нет права вето [в этом вопросе], но не время говорить, когда это может произойти. Сейчас основной упор должен быть сделан на обеспечение ее обороны и долгосрочную поддержку по восстановлению и усилению ее вооруженных сил".

Генсек НАТО подчеркнул, что никаких решений по гарантиям безопасности, о которых просила Украина, не принято.