Зеленского призвали рассмотреть вопрос о получении Киевом доступа к ядерному оружию НАТО

Автора инициативы полагают что тактическое ядерное оружие могло бы быть размещено на базах альянса, расположенных близ украинской территории, и чтобы эти вооружения могли быть переданы Украине для оснащения ее военно-воздушных сил

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Петиция с призывом разработать законопроект о предоставлении Киеву в течение пяти лет доступа к тактическому ядерному оружию НАТО появилась в четверг на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В тексте петиции отмечается, что главе государства "целесообразно направить поручение в кабинет министров Украины о разработке проекта закона о предоставлении в ближайшие пять лет доступа Украине к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с НАТО".

Согласно инициативе, Киев мог бы попросить у НАТО, чтобы тактическое ядерное оружие было размещено на базах альянса, расположенных близ украинской территории, и чтобы эти вооружения могли быть переданы Украине для оснащения ее военно-воздушных сил. По мнению автора петиции, впоследствии тактическое ядерное оружие может быть размещено на базах НАТО, которые могут появиться на территории Украины.

По состоянию на 15:45 мск петицию поддержали 64 человека. Для рассмотрения инициативы президентом Украины необходимо, чтобы документ набрал 25 тыс. голосов в течение 90 дней.