Сийярто заявил, что Венгрия не допустит давления по вопросу о вступлении Швеции в НАТО

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей отметил, что Будапешт призывают побыстрее одобрить заявку Осло

БУДАПЕШТ, 1 июня. /ТАСС/. Венгрия не допустит никакого давления на свой национальный парламент по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран Североатлантического альянса в Осло.

Он отметил, что Венгрию призывают побыстрее одобрить заявку Швеции на присоединение к НАТО. "Венгерская позиция ясна: парламент Венгрии самостоятельно решит, когда состоится ратификация, и мы не желаем видеть никакого давления по этому вопросу", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось венгерским телеканалом M1.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 23 мая, что его страна пока не готова рассматривать вопрос о присоединении Швеции к НАТО, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. По мнению главы правительства, эти разногласия следует урегулировать до вступления Швеции в НАТО, чтобы "не привносить конфликты в альянс".

Правительство страны, а также депутаты парламента выражали недовольство в связи с тем, что в последние годы шведские политики регулярно выдвигали против Венгрии необоснованные обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.

27 марта парламент Венгрии подавляющим большинством голосов одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Венгерское правительство ранее заявляло, что поддерживает прием Швеции в альянс, однако обеспокоенность депутатов необходимо устранить.

Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Среди всех стран НАТО документы о вступлении Швеции не ратифицировала также Турция, которая требует от Стокгольма более решительных мер в отношении обосновавшихся в стране курдских экстремистов.