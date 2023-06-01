Bloomberg: ЕС готов смягчить некоторые предложения для подписания 11-го пакета санкций

По сведениям агентства, в частности, могут быть частично отменены планы по запрету захода в порты ЕС судов, перевозящих запрещенные товары

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Страны Евросоюза приблизились к подписанию одиннадцатого пакета санкций против России, так как некоторые изначально выдвинутые предложения будут смягчены. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, планы по запрету захода в порты ЕС судов, перевозящих запрещенные товары, скорее всего, будут частично отменены, а ограничения, связанные с передачей грузов с судна на судно и отключением навигационных систем на кораблях, будут включать льготный период продолжительностью около 30 дней.

Одним из вопросов, вызывающих беспокойство, был механизм воздействия на третьи страны, которые, по мнению ЕС, не прикладывают достаточно усилий, чтобы помешать России обходить санкции, пишет Bloomberg. Основной целью этого механизма должно стать сдерживание правительств от оказания помощи РФ и пресечение торговых каналов, которыми может пользоваться российская сторона. Если дипломатическое давление окажется неэффективным, механизм должен позволит вводить целевые ограничения на экспорт ключевых товаров, утверждает агентство. Однако эти требования будут смягчены, так как ряд членов ЕС, включая Германию, обеспокоены подобным воздействием на страны и хотели бы ограничиться на данный момент компаниями, сообщили источники Bloomberg.

При этом Венгрия и Греция по-прежнему хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского списка "международных спонсоров войны". Обсуждение данного вопроса продолжается, сообщили источники агентству.

Европейский союз уже принял 10 пакетов санкций против России. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после совещания со своими коллегами из ЕС в Брюсселе заявил о несогласии с некоторыми положениями 11-го пакета санкций в отношении России. Дискуссии в Евросоюзе по этому вопросу будут продолжены. Глава МИД Франции Катрин Колонна высказала предположение, что 11-й пакет может быть согласован до следующего заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет в июне. В то же время руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что 11-й пакет санкций вызывает возражения не только у Венгрии, но и у некоторых других стран.