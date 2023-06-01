Румыния заявила, что не сможет вмешаться в случае вооруженного конфликта в Молдавии

Президент республики Клаус Йоханнис указал на то, что Румыния состоит в НАТО, а Молдавия - нейтральная страна

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Румыния не сможет оказать военную поддержку Молдавии в случае вооруженного конфликта в этой стране. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на полях саммита Европейского политического сообщества, отвечая на вопрос журналистов о возможности обеспечить "зонтик безопасности" для Молдавии.

"Румыния состоит в НАТО, Молдавия - нейтральная страна. Поэтому я не вижу возможности вмешательства в предполагаемый конфликт [в Молдавии] военным путем, но мы можем помочь подготовкой людей, оказать другую помощь", - сказал Йоханнис. Он также назвал "сложным вопросом" возможность защиты воздушного пространства Молдавии.

Местные политики и журналисты обсуждают вероятность вовлечения Молдавии или непризнанного Приднестровья в вооруженный конфликт на Украине. В прошлом году бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ заявил, что республика должна объединиться с Румынией, если российская армия "подойдет близко к границам страны". Он добавил, что в 2014 году, в период руководства молдавским правительством (2013-2015), оказался в похожей ситуации и у него были такие договоренности с руководством Румынии.

Действующий президент Молдавии Майя Санду также видит угрозу в России и объясняет этим увеличение расходов на оборонный сектор.