Сийярто: взносы стран НАТО в фонд помощи Украине могут быть только добровольными

Глава МИД Венгрии рассказал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать внутри альянса фонд поддержки Украины в размере €500 млн

БУДАПЕШТ, 1 июня. /ТАСС/. Венгрия считает, что направление странами НАТО взносов в фонд военной помощи Украине должно происходить только на добровольной основе. Об этом заявил в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран Североатлантического альянса в Осло.

Он рассказал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать внутри альянса фонд поддержки Украины в размере €500 млн. "Мы настаиваем на том, что такой фонд, такая программа финансирования может быть создана исключительно на добровольной основе", - отметил Сийярто, выступление которого транслировалось венгерским телеканалом М1.

Правительство Венгрии также считает, что и другие вопросы, касающиеся военной помощи Украине со стороны стран НАТО, должны решаться отдельными странами в одностороннем порядке. Это касается, в частности, поставок вооружений украинской армии. Венгрия в отличие от других стран альянса не направляет оружие на Украину и не разрешает его перевозку в этих целях по своей территории.