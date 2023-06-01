Президент Румынии призвал Украину и Молдавию не строить иллюзий о скором вступлении в ЕС

Клаус Йоханнис указал на сложность соответствующих процедур, подчеркнув при этом их необходимость

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал лидеров Молдавии и Украины не строить иллюзий о скором вступлении в ЕС. Такое заявление он сделал в ходе брифинга на проходящем в четверг в Молдавии саммите Европейского политического сообщества.

"Не должно быть иллюзий, эти процедуры очень сложны. Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это - необходимые вещи. Если все будут усердно работать, этого можно достичь за несколько лет, но посмотрите на Балканы, где были взлеты и падения. Я надеюсь, что Молдова останется на постоянном подъеме", - сказал глава Румынии.

По его словам, "на саммите подан сигнал о значимости Молдавии для всего континента и необходимости оказания помощи республике". Также он отметил сигналы поддержки Украины и укреплению европейской безопасности.

"Это особенно важный саммит для всего континента, а также для нынешнего недавно установленного формата. Уверен, что поддержка демократических государств будет продолжаться для Молдавии, Украины и всего региона, укрепляя их безопасность, что также будет означать укрепление безопасности всей Европы", - констатировал Йоханнис.

Саммит Европейского политического сообщества проходит в Кишиневе в четверг. На мероприятие были приглашены 50 лидеров стран Европы, в том числе Зеленский, который прибыл в Молдавию утром из Одессы. Не приехали вновь избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и делегация из Сан-Марино.