Президент непризнанного Косова отказалась от переговоров с делегацией из Белграда

Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим отметил, что "становится все понятней, кто несет ответственность за проблемы и насилие на севере Косова и Метохии"

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент непризнанного Косова Вьоса Османи отказалась от переговоров с делегацией из Белграда. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич на полях Саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

"Выступала [на саммите президент непризнанного Косова Вьоса] Османи, выступал и я, но они не захотели встречи с сербской делегацией, чего никто здесь не одобрил. Мы всегда хотим переговоров, для нас не проблема разговаривать, но у меня такое ощущение, что становится все понятней, кто несет ответственность за проблемы и насилие на севере Косова и Метохии", - заявил Вучич.