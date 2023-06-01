В ЮАР открылось заседание глав МИД стран БРИКС

По словам официального представителя МИД России, планируется обсудить актуальные вопросы международной повестки, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, а также провести обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС

КЕЙПТАУН, 1 июня. /ТАСС/. Заседание глав МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открылось в четверг в гостиничном комплексе "Двенадцать апостолов" в западной части Кейптауна.

"Нынешняя встреча призвана заложить основы для новой фазы развития БРИКС, усилить позиции объединения в качестве одной из наиболее мощных сил в системе международных отношений, - заявил ТАСС сотрудник МИД ЮАР, которая в текущем году председательствует в БРИКС. - Ожидается принятие ряда важных решений, касающихся путей дальнейшего развития БРИКС". Собеседник агентства не исключил, что будет рассматриваться концепция расширения БРИКС и критерии принятия в группу новых членов.

Председательствует на министерском заседании глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Для участия в его работе в ЮАР прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи в Кейптауне стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, проведут обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения. "Особое внимание планируется уделить подготовке к предстоящему с 23 по 24 августа 15-му саммиту "пятерки", - добавила она.

На следующий день, 2 июня в комплексе "Двенадцать апостолов" состоится встреча "Друзья БРИКС". В ней примут участие главы МИД стран группы и еще 15 государств глобального Юга. Среди них есть и представители стран, добивающихся вступления в БРИКС.

Выступление Сергея Лаврова на заседании глав МИД стран БРИКС © ТАСС/ Ruptly

Беспрецедентное давление

Южно-Африканская Республика оказалась в последние месяцы под жесточайшим давлением США и ряда стран Евросоюза с тем, чтобы сократить свои связи с Россией и Китаем. Среди прочего США обвиняют ЮАР в поставках РФ оружия и боеприпасов.

"Страны НАТО требуют сейчас от ЮАР отказаться от стратегических отношений с Россией, однако республика не поддастся их давлению, - заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Элвин Ботес. - В связи с политической позицией, которую НАТО приняла в кризисе на Украине, нас подталкивают к свертыванию отношений с РФ. Но мы непоколебимо стоим на позициях дружбы и партнерства с РФ". Ботес охарактеризовал отношения между ЮАР и РФ как стратегические и основанные на исторических связях, проверенных временем.

"Россия является другом и партнером ЮАР в течение многих и многих лет, включая период борьбы с апартеидом, - заявила в свою очередь Пандор. - Мы не можем стать врагами по требованию других сторон".

Нынешняя встреча должна, по мнению южноафриканской стороны, показать, что группа БРИКС не намерена поддаваться давлению извне и уверенно действует в любых ситуациях.

Министерская встреча БРИКС (СМИД) проходит на западе Кейптауна в отеле "Двенадцать апостолов", который расположен на побережье Атлантического океана и назван в честь одноименного горного хребта, располагающегося прямо за местом проведения встречи "пятерки". Совсем рядом находится мыс Доброй Надежды, где встречаются Индийский и Атлантический океан,

СМИД проходит практически "на краю света": из отеля открывается вид на национальный парк Тейбл-Маунтин со Столовой горой, а дальше - только тысячи километров океана и Антарктида. Пресс-центр БРИКС расположен прямо на видовой террасе отеля, так что подходы спикеров пользуются еще большим успехом у журналистов.