Решение о возможной интеграции Украины в НАТО могут принять до саммита альянса

Он состоится 11-12 июля в Вильнюсе

БУХАРЕСТ, 1 июня. /ТАСС/. Решение о возможном присоединении Украины к НАТО будет принято до предстоящего 11-12 июля в Вильнюсе саммита альянса. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе пресс-конференции в четверг на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе.

"Что касается саммита НАТО, конечно, будут обсуждаться возможные варианты, однако так называемая дорожная карта... Посмотрим, будет ли это полезно или нет, или, скорее, породит нежелательные реакции в других местах, - сказал он. - Этот вопрос мы обсуждали несколько минут назад с президентом Зеленским, с главой Европейского совета, президентом Франции и другими. Мы примем решение до саммита".

В ходе саммита ЕПС президенты Румынии и Украины Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский подписали совместное заявление о евроатлантической интеграции Украины. "Румыния поддерживает Украину в получении статуса государства - члена НАТО, как только будут выполнены условия", - указывается в документе.

"Украина высоко ценит политическую и практическую поддержку Румынии и румынского народа в эти критические моменты, включая, но не ограничиваясь, приемом беженцев, транзитом по национальной территории международной помощи, содействием экспорту зерновых, поддержкой усилий Украины по национальной обороне и повышением устойчивости, в том числе наращиванию обороноспособности".

Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом.